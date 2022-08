Volleyup Acquaviva: un volto nuovo per la “cabina di regia” delle libellule

Angela Perniola

Giunge da Santeramo la seconda new entry per il campionato nazionale di 1° livello – serie C femminile, in casa VOLLEYUP: si tratta di Angela Perniola, classe 1997, con il ruolo di palleggiatrice.

Ha mosso i primi palleggi all’età di 7 anni con Il Volley Santeramo, con cui ha disputato tutti i campionati giovanili.

La regista, nel corso della sua carriera pallavolistica, ha maturato esperienza disputando 1 stagione in 1ª Divisione, 4 in serie D ed 1 in serie C, sempre con la maglia del Volley Santeramo.

“Accogliamo Angela Perniola nella nostra grande famiglia, con la certezza che l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco possano offrire un valido contributo al gruppo squadra”, queste le parole del Presidente Annalisa Convertini.

La nuova libellula dichiara, “Sono molto entusiasta di riprendere a giocare e di entrare a fare parte di una società nuova. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza con nuove compagne di squadra, dando il 100% per la società e la squadra.”

Fuori dal rettangolo di gioco, frequenta la facoltà di infermieristica presso l’università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nella sede di Taranto.