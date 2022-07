Volleyup Acquaviva: ufficializzato lo staff tecnico e dirigenziale delle libellule nel Campionato Nazionale di 1° Livello

Due riconferme e due nuovi innesti nello staff tecnico e dirigenziale della compagine delle libellule che parteciperà al prossimo campionato nazionale di 1° livello – serie C femminile.

Sarà ancora Mister Lino Paolicchio a guidare la compagine femminile blumagenta, nel massimo campionato regionale di pallavolo. Di origini acquavivesi, allenatore di 2° grado 3° livello giovanile, è subentrato a campionato in corso nella passata stagione ed ha ottimamente gestito il gruppo, vincendo la prima fase PLAYOUT, raggiungendo così l’ambito traguardo della salvezza.

Alla guida tecnica di mister Paolicchio, sarà affiancato, come 2° allenatore, il ventottenne acquavivese, Coach Antonello Signorile. Allenatore di 1° grado 2 livello giovanile, è per il terzo anno consecutivo il vice allenatore delle grandi libellule.

La prima novità nello staff della serie C riguarda, invece, il Team Manager: si tratta di Lorenzo Belnome. Originario di Acquaviva, 38 anni, avrà un compito impegnativo, sarà la figura di riferimento per il gruppo squadra fungendo da trait d’union con la dirigenza della società.

La seconda novità riguarda invece la preparazione atletica e la fisioterapia: sarà il competente staff del centro di fisioterapia acquavivese “KURA REHAB&FIT” a seguire e mantenere in perfetta forma le nostre libellule per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie C femminile.