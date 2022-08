Volleyup Acquaviva: anche per la stagione 2022/2023 la laterale Luciana Forino indosserà la divisa blu-magenta

Luciana Fornino, classe 1997, rinconfermata per la prossima stagione nel roster targato Volleyup per il prossimo Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile.

Tassello importante quello della schiacciatrice acquavivese che va così ad arricchire la compagine che sarà affidata a Mister Lino Paolicchio.

Luciana, nel corso della sua carriera, ha maturato una decennale esperienza pallavolistica, disputando 3 stagioni in serie D e 7 in serie C.

In particolare, dopo una parentesi di 5 anni trascorsa tra le società di Cassano, Gioia del Colle e Castellana, dal 2017 è rietrata definitivamente ad Acquaviva giocando sempre per la società guidata dal Presidente Convertini.

“Sono davvero contenta di continuare a far parte del progetto targato VOLLEYUP, la società del mio paese che ha tanta voglia di crescere e di far bene…

Non vedo l’ora di ricominciare a giocare nel massimo campionato regionale!”, queste le parole della nostra libellula.