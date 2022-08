Volleyup Acquaviva: prima new entry tra le grandi libellule per la stagione 2022/2023

Alessia Cipriano

Giunge da Noicattaro il primo volto nuovo per il campionato nazionale di 1° livello – serie C femminile, in casa VOLLEYUP: si tratta di Alessia Cipriano, classe 1998, con il ruolo di centrale.

Ha mosso i primi “passi” pallavolistici con l’Atletico pallavolo Noicattaro per poi spostarsi alla Noha Volley & Sport – società che ringraziamo per il trasferimento a tempo determinato; dal 2013 ha disputato campionati di serie C, serie D e 1ª divisione, ottenendo sempre risultati lusinghieri.

Laureata in scienze delle attività motorie e sportive ed in scienze e tecniche dello sport, è anche tecnico del settore giovanile.

Per il Direttore Sportivo Giuseppe Petrelli “si tratta di un’atleta affidabile, molto seria e motivata, che certamente darà una grossa mano al gruppo che stiamo allestendo per affrontare al meglio il prossimo campionato nella massima serie regionale”.

“Ho avvertito la necessità di confrontarmi con nuove atlete per avere stimoli differenti. Dal primo incontro con la società, ho percepito subito lo stesso entusiasmo, impegno e passione che mi caratterizzano da sempre. Sensazioni positive mi hanno portato ad accettare questa nuova sfida, convinta che questa esperienza arricchirà il mio profilo umano e sportivo”, queste le dichiarazioni della nuova libellula.

