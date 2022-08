Evita lo scontro frontale sulla provinciale Acquaviva – Casamassima e finisce contro un muretto a secco

Auto finita contro un muretto per poi ribaltarsi

Incidente stradale questo pomeriggio alle ore 15:30 circa sulla strada provinciale che collega Acquaviva delle Fonti a Casamassima. Una Fiat Cinquecento si è schiantata su di un muretto a secco per poi ribaltarsi. Secondo quanto riferito dal conducente, un’altra auto avrebbe invaso la corsia opposta per evitare di investire un cane.

Per evitare l’impatto frontale con l’autoveicolo che sopraggiungeva nel senso opposto ha dovuto sterzare finendo fuori strada. Entrami i passeggeri, un uomo e una donna, sono rimasti feriti e trasportati al vicino ospedale Miulli di Acquaviva per le cure mediche. Non sono in pericolo di vita.

L’autista dell’altro mezzo si sarebbe dileguato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Casamassima, i Vigili del Fuoco, un’auto medica e due ambulanze.