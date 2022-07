Volleyup Acquaviva: prima fondamentale riconferma per la stagione 2022/2023

La forte schiacciatrice Erika Porreca sarà anche quest’anno il capitano delle libellule

Prima fondamentale riconferma in casa VolleyUp: Erika Porreca, anche per la stagione 2022-2023, indosserà la divisa blu-magenta delle libellule nel Campionato Nazionale di 1° livello – serie C femminile.

Acquavivese d.o.c., cresciuta nelle giovanili VolleyUp col ruolo di schiacciatrice, costituisce ormai un punto fermo della compagine che sarà affidata a coach Lino Paolicchio.

Dallo scorso anno il giovane martello acquavivese classe 2003, perfetto mix di forza e di tecnica, riveste il ruolo di capitano della compagine blu-magenta.

Per il Presidente Convertini “si tratta di una importantissima riconferma per il roster di atlete che metteremo a disposizione di mister Paolicchio. Abbiamo avuto tantissime richieste per Erika, ma come società abbiamo fortemente voluto assicurarci ancora i “colpi” della nostra schiacciatrice. La VolleyUp già da qualche anno sta investendo molto sui giovani. Vogliamo continuare a coltivare e lanciare i futuri talenti pallavolistici acquavivesi. Erika, per tutti loro, rappresenta un ottimo esempio”.

“Sono molto entusiasta di avere la possibilità di continuare a giocare nella 1ª squadra delle libellule, ancora per un’altra stagione. Auguro fortemente a tutte noi di riuscire a dimostrare che siamo più che capaci di tenere testa al massimo campionato regionale, specialmente dopo la scorsa stagione, durante la quale – tra alti e bassi – non abbiamo avuto la possibilità di poter esprimerci al 100%.” queste le dichiarazioni del forte martello acquavivese.