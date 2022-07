Cuore di Puglia: “più bus tra entroterra e costa”

I sindaci dell’associazione di Comuni Cuore della Puglia (Acquaviva, Casamassima, Cassano, Cellamare, Corato, Gravina, Putignano, Rutigliano e Turi) chiedono alla Regione di rafforzare i collegamenti tra entroterra e costa nella stagione estiva.

“Come si fa già in molte altre regioni – spiega Davide Carlucci, primo cittadino di Acquaviva e presidente dell’associazione – è necessario organizzare bus che portino i turisti dal mare verso l’entroterra e viceversa. Questo potrebbe consentire a molti visitatori di apprezzare i centri storici, il paesaggio e l’enogastronomia dei Comuni interni. Inoltre, servirebbe a decongestionare località costiere che oggi sono diventate off limits perché intasate da auto. D’altro canto, è importante rendere maggiormente accessibili i lidi ai cittadini dell’area murgiana e premurgiana, in particolare alle fasce deboli, che rischiano di restare escluse da una risorsa ambientale importante per la salute ma che rischia di diventare sempre più un lusso che pochi possono permettersi”.

A seguire la lettera inviata alla Regione:

Alla C.A. Regione Puglia Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale Dott.ssa Irene Di Tria sezione.mobilitaevigilanza.regione@pec.rupar.puglia.it Sezione Trasporto pubblico locale e grandi progetti Dott. Enrico Campanile servizio.trasporti@regione.puglia.it servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it OGGETTO: Richiesta potenziamento linee trasporti L’Associazione di Comuni “Cuore della Puglia” è composta dai comuni di Acquaviva delle Fonti (comune capofila), Cassano delle Murge, Casamassima, Cellamare, Corato, Gravina in Puglia, Putignano, Rutigliano e Turi. I suddetti comuni sono già collegati con alcuni paesi della costa per permettere ai cittadini di recarsi al mare. Con la presente si richiede di potenziare le corse da e verso il mare al fine di inserire i Comuni di Cuore della Puglia come luoghi appetibili dai turisti ed avere così non solo cittadini che si recano al mare, ma anche turisti in villeggiatura presso i paesi della costa che possano spingersi verso l’entroterra barese in occasione anche di eventi, feste e sagre di paese. Potrebbe essere utile inserire un’altra corsa un’ora/un’ora e mezza dopo e un’altra per il rientro un’ora prima di quelle già esistenti nel periodo estivo fino al 31 agosto. L’ideale sarebbe aumentare le corse per il ritorno la sera, il sabato o la domenica sera e nei giorni di festa. Già alcuni comuni, come il Comune di Acquaviva delle Fonti, attraverso i servizi sociali stanno acquistando biglietti per le famiglie in difficoltà economica. Resto a disposizione per un incontro organizzativo e chiarimenti circa le tratte da potenziare. Certo di un positivo riscontro, invio cordiali saluti. IL SINDACO COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI PRESIDENTE ASS.CUORE DELLA PUGLIA