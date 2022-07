Summer in amicizia

L’amicizia volley Acquaviva,associazione sportiva che dedica da oltre 50 anni le proprie attenzioni per la collettività acquavivese in particolare agli abitanti più piccoli, vuole dare la possibilità a tutti quei bambini che nel mese di agosto nn possano passare delle giornate di svago in vacanza, l’opportunità di svolgere della sana ludica pratica sportiva.

Questa iniziativa è rivolta principalmente ai bambini dai 5 ai 12 anni. Quindi tutte le attività che l’amicizia volley svolgerà nel mese di agosto saranno COMPLETAMENTE GRATUITE.

“Ringraziamo Don Mimmo Natale per averci concesso l’utilizzo del campetto situato presso l’oratorio di Santa Maria Maggiore.

Per saperne di più rivolgersi al 3298136733 Milano Liliana. Aspettiamo i vostri figli sempre … In amicizia”.