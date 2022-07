Presentazione del libro “L’anno dell’alpaca”

L’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗣𝗿𝗼 𝗟𝗼𝗰𝗼 “𝗖𝘂𝗿𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗼”, con il patrocinio del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝗰𝗾𝘂𝗮𝘃𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗶, ha il piacere di organizzare la presentazione del volume “𝙻’𝚊𝚗𝚗𝚘 𝚍𝚎𝚕𝚕’𝚊𝚕𝚙𝚊𝚌𝚊” di 𝗚𝗶𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗦𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼.

L’evento si terrà presso la Sala D’Ambrosio Angelillo in Acquaviva delle Fonti il giorno 𝟮𝟯 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵,𝟬𝟬.

Interverranno il Sindaco del comune di Acquaviva delle Fonti Dott. Davide Carlucci, e l’Assessore alla Cultura del comune di Acquaviva delle Fonti, Dott.ssa Caterina Grilli e il vice Presidente della Pro Loco Dott. Alessandro Macchia.

Dialogheranno con l’autore Nadia Spinelli, avvocato civilista e canonista, la Prof.ssa Marilena Colafemmina e la Dott.ssa Fabiana Aniello.

𝗚𝗶𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗦𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼 è un giornalista, inviato speciale della redazione Esteri del Tg2. In Rai dal 2008, ha seguito per la televisione pubblica italiana i fatti più importanti di cronaca italiana ed estera: dal naufragio della Costa Concordia al terremoto di Amatrice e Centro Italia, dagli attentati terroristici di Berlino, Londra, Manchester e Parigi, alla crisi umanitaria in Venezuela, fino alla pandemia da SARS-CoV-2. Ha condotto Uno Mattina Estate e ha vinto il Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta nella sezione Tv News.

L’anno dell’alpaca è il racconto del lungo viaggio di chi si ritrova, suo malgrado, dall’altraparte del pianeta quando l’Organizzazione mondiale della Sanità annuncia l’inizio di una pandemia. Mentre il mondo si chiude in casa, la cronaca personale di Giammarco Sicuro, inviato speciale della redazione Esteri del Tg2, fa conoscere al lettore le realtà e le vicende umane di tre continenti: dal Perù dei primi casi accertati, alla Spagna in lockdown.

Dalla Corea del Sud divenuta un modello di gestione del virus, al dramma di Messico e Brasile.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.