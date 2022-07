Auto contro Vespa, centauro in ospedale

Incidente stradale poco dopo le 13 in via Maria Scalera ad Acquaviva delle Fonti. Secondo una prima ricostruzione, un’auto di grossa cilindrata, proveniente da sinistra, ha urtato una Vespa Piaggio provocando la caduta del centauro. L’uomo è finito sotto un camion parcheggiato in zona.

Il motociclista, ferito alla testa e con forti dolori sulla parte sinistra del corpo, è stato trasportato in ambulanza al vicino pronto soccorso.

Sul posto per i rilievi, la dinamica e la messa in sicurezza della strada è intervenuta la Polizia locale.