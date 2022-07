Sciopero compagnie low cost, aeroporti in tilt

Aeroporti in tilt nella giornata di ieri. Voli cancellati o in forte ritardo hanno messo a dura prova la pazienza dei viaggiatori.

Il tutto a causa dello sciopero delle compagnie low cost e dei controllori di volo.

Lo sciopero è stato indetto dalle 14:00 alle 18:00, ma gli effetti negativi sul trasporto aereo si sono verificati in una fascia oraria più ampia.

I voli più coinvolti sono stati quelli internazionali. Disagi non solo per le compagnie low cost ma, in misura minore, anche Ita Airways e British airways.